Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 03:53

Бывший посол Великобритании Мандельсон освобождён из-под стражи под залог

Питер Мандельсон. Обложка © X / J Stewart

Питер Мандельсон. Обложка © X / J Stewart

Бывший британский посол в США Питер Мандельсон вышел под залог на фоне расследования о возможной передаче секретных государственных документов финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом сообщает Sky News.

Кроме того, полиция подтвердила, что 72-летний мужчина, арестованный по обвинению в злоупотреблении служебным положением, освобождён до окончания расследования.

Кто станет следующей мишенью дела Эпштейна в Британии после принца Эндрю: NYT назвала имена
Кто станет следующей мишенью дела Эпштейна в Британии после принца Эндрю: NYT назвала имена

Напомним, бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон был задержан 23 февраля по подозрению в превышении полномочий на фоне расследования его связей с Джеффри Эпштейном. Его подозревают в совершении должностного преступления. После ареста он был доставлен в полицейский участок Лондона для допроса. Задержанию предшествовали обыски по ордерам в Уилтшире и Камдене.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Файлы Эпштейна
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar