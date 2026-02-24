Береговая охрана США расследует инцидент со свастикой в учебном центре

Береговая охрана США инициировала внутреннее расследование после того, как в учебном центре для новобранцев в Кейп-Мэй, Нью-Джерси, была обнаружена нарисованная свастика. Символ нашли в мужском туалете 19 февраля, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Командующий охраной адмирал Кевин Ландей, ранее подвергшийся критике за пересмотр формулировок о свастике в руководстве по борьбе с домогательствами, прибыл в центр сразу после получения сообщения. Перед примерно 900 новобранцами и сотрудниками он подчеркнул, что служба не допустит проявлений идеологии ненависти и экстремизма среди своих рядов.

«Любой, кто придерживается или продвигает идеологию ненависти или экстремизма, — уходите. Уходите. Вам не место в Береговой охране США, и мы отвергаем вас. Мы не позволим никому запятнать Береговую охрану США пятном ненависти», — заявил Ландей.

Свастика была удалена, а расследование поручено Службе расследований Береговой охраны.

А ранее в Башкирии суд назначил административный арест и штраф мужчине, который оставлял в подъезде оскорбительные надписи о семье участника СВО. Полицейские установили, что надписи и рисунки со свастикой наносил сосед заявительницы. Оскорбления появлялись на стенах подъезда, почтовом ящике и в лифте. В отношении него составили два административных протокола — о дискредитации Армии и публичном демонстрировании нацистской символики.