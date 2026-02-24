Пентхаусы на миллиард, а платить нечем: Киркоров задолжал космическую сумму за ЖКХ

Филипп Киркоров накопил долги за коммунальные услуги на сумму более полумиллиона рублей. Как сообщает Telegram-канал SHOT, король российской эстрады с прошлого года перестал оплачивать счета за свои элитные квартиры в центре Москвы, общая стоимость которых превышает миллиард рублей.

Киркоров накопил более 500 тыс. рублей долгов по ЖКХ за 8 квартир в Москве. Видео © SHOT

58-летний артист владеет восемью объектами недвижимости в центре столицы совокупной стоимостью около 1,3 млрд рублей. Три из них, общей ценой 1,15 млрд рублей, расположены в Филипповском переулке недалеко от Арбата. Речь идёт о пентхаусе площадью 537 кв. м за 650 млн рублей и двух смежных квартирах на первом этаже (209 и 190 кв. м) стоимостью 480 млн рублей каждая. Там же у Киркорова два машино-места за 20 млн рублей. Задолженность по коммуналке за эту недвижимость составляет 456 тысяч рублей.

Остальные пять квартир на 180 млн рублей находятся в доме на Земляном Валу в Таганском районе. Там три квартиры на втором этаже объединены в одну площадью 205 кв. м, а ещё две на третьем этаже соседнего подъезда — в 135 кв. м. Долг за это жильё — 65 тысяч рублей.

Ранее балерина Анастасия Волочкова оказалась под угрозой судебного разбирательства из-за долгов за коммунальные услуги. Артистка с августа не оплачивает счета за свою четырёхкомнатную квартиру площадью 165 квадратных метров в центре Москвы. Элитная недвижимость расположена в Петровском переулке в здании 1882 года постройки. Волочкова приобрела это жильё ещё в 2001 году. На сегодня сумма задолженности за ЖКХ достигла 121 тысячи рублей.