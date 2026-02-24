Фон дер Ляйен прибыла на поезде в Киев вне себя от счастья

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на поезде прибыла в Киев с официальным визитом вне себя от счастья. По её словам, цель поездки — подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Европы в финансовой, военной и политической сферах.

Видео © X / Ursula von der Leyen

«В Киеве чтобы подтвердить, что Европа непоколебимо стоит с Украиной… Подчеркнуть нашу неизменную преданность справедливой борьбе Украины», — написала фон дер Ляйен в соцсети X и выложила видео, как сходит с поезда со счастливейшей улыбкой.

Ожидается, что в ходе визита будут обсуждаться дальнейшая помощь Киеву и координация поддержки со стороны европейских стран. Её у перона встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.