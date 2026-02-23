Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта могут отменить или кардинально изменить формат своей поездки в Киев, поскольку везти украинским властям оказалось практически нечего. Как выяснило издание Politico, согласование 20-го по счёту санкционного пакета против России зашло в тупик, а инициатива по выдаче Киеву кредита объёмом 90 миллиардов евро на данный момент заблокирована.

В материале Politico подчёркивается, что теперь, из-за изменившихся обстоятельств, которые способны вызвать удовлетворение у российского президента Владимира Путина, эта пара высокопоставленных европейцев рискует объявиться в украинской столице, не имея за душой никаких реальных предложений или помощи.

Сама поездка задумывалась руководством ЕС как демонстрация солидарности и поддержки, однако внутренние распри в Европейском союзе спутали все карты. Отсутствие единства по новым ограничительным мерам против Москвы и многомиллиардным финансовым вливаниям в экономику Украины ставит под сомнение результативность визита. В итоге Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта могут ограничиться протокольными встречами, не подкреплёнными никакими прорывными решениями, на которые так рассчитывали в Киеве.

Ранее Роберт Фицо заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский сознательно наносит ущерб Словакии из-за того, что республика выступает против продолжения боевых действий. Бывший комик не желает принимать мирный подход Братиславы и в отместку предпринимает враждебные шаги, такие как перекрытие транзита газа, что обходится республике в 500 миллионов евро ежегодных потерь.