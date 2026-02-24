Россиянам раскрыли, как найти хорошего стоматолога и не нарваться на «чёрных зубодёров»

Многие сегодня решаются заменить здоровые зубы на имплантаты, однако член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Сергей Иванов считает это противоестественным. По его словам, лучше природного ничего быть не может. Имплантаты имеют сложную конструкцию и приживаются не у всех.

Как найти хорошего стоматолога: советы от экспертов. Видео © Пятый канал

Ещё одна опасность — так называемые «кочевники», которые арендуют кабинет в известной клинике на день. Стоматолог-ортодонт Марина Колесниченко предупреждает: если возникнут проблемы, администрация может отказаться отвечать, ссылаясь на аренду. Однако юрист Алексей Гридасов уверен, что если доверился репутации клиники, то засудить её можно без проблем — главное сохранять финансовые документы и договор.

Эксперты советуют не вестись на рекламу и не спешить в ближайшую стоматологию. Хирурги рекомендуют читать отзывы именно о врачах, а не о клиниках. Важно не подписывать документы в день первого визита и не соглашаться на планы лечения от менеджеров — они должны составляться на основе КТ. Оплата только поэтапная, с официальным договором и чеком. Удалять зубы без заключения двух независимых хирургов тоже не рекомендуется, сообщает Пятый канал.