15 млн самозанятых ждут перемены – в Госдуме предлагают сузить режим

Режим налога на профессиональный доход для самозанятых могут пересмотреть после завершения эксперимента в 2029 году. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

В обращениях к вице-премьеру Татьяна Голикова и министру финансов Антон Силуанов предлагается ограничить применение режима услугами для физических лиц — например, нянь, репетиторов и помощников по хозяйству — а также деятельностью по сдаче жилья и коммерческой недвижимости в аренду.

«Важно рассмотреть возможность ограничения применения специального режима исключительно услугами, оказываемыми только физическим лицам…», — говорится в письме, которое приводит РИА «Новости».

По данным парламентария, число самозанятых достигло около 15 млн человек, что усиливает значение будущего правового регулирования. При этом режим показал востребованность благодаря простоте регистрации и автоматизации налоговых платежей.

Вместе с тем отмечаются системные проблемы: работодатели используют режим для подмены трудовых отношений, а сами самозанятые остаются социально менее защищёнными и часто не формируют пенсионные права. Депутат предлагает заранее обсудить продление режима в обновлённом виде или создание новой модели регулирования, а также рассмотреть полноценную интеграцию самозанятых в систему социального и пенсионного страхования.

Также в Госдуму внесён законопроект, который может серьёзно изменить жизнь «спящих» самозанятых. Сенаторы Андрей Кутепов и Иван Евстифеев предлагают разрешить Федеральной налоговой службе принудительно снимать с учёта тех, кто не ведёт деятельность слишком долго.