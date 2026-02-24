«Приморский Отелло» сжёг заживо 50-летнюю подругу из ревности

В Приморском крае будут судить мужчину, который приревновал свою 50-летнюю возлюбленную и сжёг её заживо, желая отомстить. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, женщина погибла на месте.

«В июле 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме на улице Заречной в посёлке Партизан, действуя на почве ревности, умышленно облил свою знакомую, с которой состоял в близких отношениях, легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг её», — сказано в тексте.

Обвиняемому вменяется ч. 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершённое с особой жестокостью».

