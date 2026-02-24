В марте россиян ждут десять нерабочих дней

Весна 2026 года порадует работающих россиян сразу тремя периодами длинных выходных. Первый из них наступит уже в начале марта и будет посвящён Международному женскому дню.

Как рассказала ТАСС член Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, праздничные дни в честь 8 Марта продлятся три дня — с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта. Всего же в марте будет 10 нерабочих дней при 21 рабочем.

Но на этом сюрпризы календаря не заканчиваются. Следующие мини-каникулы ждут в мае. Отдыхать будем с 1 по 3 мая на Праздник Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая в честь Дня Победы.

Депутат также напомнила о сокращённых днях. Рабочие дни 30 апреля и 8 мая станет короче на один час. А вот пятница, 6 марта, будет полной, так как сам праздник выпадает на воскресенье. По закону сокращают только предпраздничные будни, а 8 марта — уже выходной.

В Госдуме добавили, что общее количество рабочих дней в 2026 году останется таким же, как и в 2025-м: 247 рабочих дней против 118 выходных и праздничных.