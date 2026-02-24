Ставки по вкладам в России упали до минимума за два года

Средние ставки по банковским вкладам в России опустились до минимальных значений за последние два года. Об этом свидетельствуют данные индекса финансового маркетплейса «Финуслуги».

Согласно расчётам, доходность краткосрочных вкладов сроком до трёх месяцев в 50 крупнейших банках страны в среднем составляет 14,2% — это самый низкий уровень с декабря 2023 года. Ставки по полугодовым депозитам упали до 13,87%, также обновив минимум. Средняя ставка по вкладам на один год снизилась до 12,75% — последний раз такие значения фиксировались в феврале 2024 года.

Тенденция связана с решением Банка России, принятым в середине месяца: регулятор снизил ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор сейчас более уверен в возможности дальнейшего понижения ставки.

Ранее сообщалось, что в марте ожидаются следующие курсы валют: доллар — 76–79 рублей, евро — 89–93 рубля, юань — 11–11,5 рубля. Спрос на иностранную валюту начнёт восстанавливаться вслед за импортом после традиционной январской просадки.