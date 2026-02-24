Россиянин насмерть сбил женщину и зарубил отца топором за отказ взять вину на себя

Житель Алтайского края насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, а затем зарубил топором собственного отца за отказ взять вину на себя. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Кулундинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело против 40-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, в селе Кулунда мужчина на автомобиле ВАЗ сбил 63-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте. Водитель скрылся.

После ДТП фигурант пришёл к отцу и попросил его взять вину на себя. Услышав отказ, он схватил топор и нанёс родителю множественные удары по голове и телу. От полученных травм тот умер на месте. Подозреваемого задержали.

