Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 февраля, 08:01

В Альметьевске остановили работу общественного транспорта из-за угрозы атаки дронов

Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

В Альметьевске (Татарстан) утро началась с экстренных мер безопасности. Из-за угрозы атаки беспилотников в городе временно перестал курсировать общественный транспорт.

Местные власти обратились к жителям с призывом немедленно спуститься в укрытия. «В целях безопасности пассажирам и водителям необходимо немедленно проследовать в безопасные укрытия», — заявили в администрации.

Режим «Беспилотная опасность» действует на всей территории Татарстана с 04:23 утра. В зонах повышенного риска в Альметьевском районе приняли решение временно вывести детей в подвальные помещения, где они будут находиться до отбоя угрозы.

Это уже третья атака на город за последние четыре дня. Накануне, 23 февраля, при ликвидации дронов произошло возгорание в промзоне — тогда Минобороны отчиталось об уничтожении трёх украинских БПЛА. А 21 февраля власти сообщали о попытке массированного налёта на производственные объекты.

Мирошник: 14 россиян погибли и более 100 ранены от атак ВСУ за неделю

    avatar