Мирошник: 14 россиян погибли и более 100 ранены от атак ВСУ за неделю

За минувшую неделю в результате ударов ВСУ по российским регионам погибли 14 мирных жителей, ещё более 100 человек получили ранения. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«За минувшую неделю от обстрелов… пострадали 118 мирных жителей: ранены 104 человека, в том числе 2 несовершеннолетних, погибли 14 человек. Самому младшему пострадавшему — 3 года, самому старшему — 91 год», — уточнил дипломат.

По его словам, интенсивность ударов по гражданским объектам не снижалась. Чаще всего причиной гибели и ранений становились атаки беспилотников ВСУ: за неделю травмы получили 94 человека, что составляет около 79% от общего числа пострадавших.

Также были и случаи дистанционного минирования территорий. В Херсонской области при подрывах погибли мирные жители, есть раненые и в других населённых пунктах. Всего за неделю по территории российских субъектов бойцами ВСУ было выпущено почти 3,9 тыс. различных боеприпасов.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона по автомобилю в посёлке Степное Краснояружского района. Мужчина самостоятельно обратился в больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и мягких тканей ноги.