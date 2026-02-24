Радий Хабиров назвал непонятным этапирование в Москву и арест министра культуры Башкирии

Глава Республика Башкортостан Радий Хабиров прокомментировал уголовное дело в отношении министра культуры региона Амина Шафикова, назвав ситуацию тяжёлой для управленческой команды. Он отметил, что считает её эффективным руководителем и подчеркнул вклад в развитие культурной сферы республики за годы работы.

«Она работает с 2012 года, 14 лет работы. Это период расцвета нашей культуры — институтов, учреждений. Этот огромный труд был сделан ею. Это очень тяжёлая, непонятная мне ситуация… Не очень понимаю, зачем такие строгие меры… арест избирать? Я не понимаю, отказываюсь понимать», — заявил Хабиров.

Глава региона поручил правительству назначить исполняющего обязанности министра, чтобы ведомство продолжило работу. Также он предложил оказать поддержку семье Шафиковой и выразил готовность лично выступить поручителем.

Напомним, 18 февраля стало известно о задержании Шафиковой в Уфе. Речь идёт о превышении должностных полномочий, однако официальные подробности дела пока не раскрываются. Задержанную этапировали в Москву.