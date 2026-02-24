Тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удар по позициям противника у российских рубежей. Под горячую волну попали солдаты 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, окопавшиеся в лесопосадке возле населённого пункта Ветеринарное в Харьковской области. Село находится буквально на границе с Белгородской областью.

Удар «Солнцепёка» по позициям ВСУ. Видео © «Северный ветер»

Как сообщает проект «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», удар стал прямым ответом на регулярные обстрелы мирных кварталов Белгородчины. В результате попадания термобарических боеприпасов лесополоса с укреплениями противника была полностью выжжена.

Тем временем в Сумской и Харьковской областях продолжается планомерное создание «зоны безопасности». Это необходимо, чтобы отодвинуть вражескую артиллерию подальше от границы и прекратить террор мирных жителей приграничных районов России, которые ВСУ обстреливают каждый день.