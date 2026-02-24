Обещали 5 тысяч — а итог СИЗО: в Приморье раскрыли детали дела о передаче данных Украине

Жителю Приморского края, подозреваемому в передаче ГУР МО Украины информации об объектах оборонного комплекса региона и железнодорожной инфраструктуре, якобы обещали вознаграждение в криптовалюте — в сумме, эквивалентной пяти тысячам рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, подозреваемому пообещали оплату за переданные сведения. Ранее другой источник сообщал ТАСС, что мужчина работал на объекте железнодорожной инфраструктуры в Приморье. Его заключили под стражу.

Подобные дела, как правило, квалифицируются по тяжёлым статьям, а следствие отдельно фиксирует канал передачи информации и мотив — включая обещанное вознаграждение, в том числе в криптовалюте. В таких историях правоохранители подчёркивают, что даже “публичные” на первый взгляд сведения (объекты, маршруты, режим работы) в совокупности могут трактоваться как данные, представляющие интерес для иностранной разведки.

А ранее ФСБ России обратила внимание на «систематическое использование» платформы Telegram украинскими вооружёнными силами и разведкой для сбора оперативных данных. Противник обладает всеми ресурсами для того, чтобы в кратчайшие сроки обрабатывать публикуемую в мессенджере информацию и трансформировать её в конкретные военные цели.