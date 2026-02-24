Контрабанду 455 советских наград и бюста Ворошилова в Китай пресекли таможенники в Шереметьево

Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли попытку незаконного вывоза в Китай крупной партии советских государственных наград и культурных ценностей. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе ФТС России. Всего изъято 455 государственных наград, 37 архивных документов и скульптура. Общая стоимость предметов превышает 600 тысяч рублей.

Таможенники пресекли контрабанду в Китай 455 советских наград и бюста Ворошилова. Видео © ФТС России

В ходе выборочного контроля на «зелёном» коридоре был остановлен гражданин России. При сканировании багажа и ручной клади среди личных вещей обнаружены многочисленные ордена, медали, нагрудные знаки, архивные документы и бронзовый бюст маршала Климента Ворошилова.

Мужчина пояснил, что якобы это его личная коллекция, однако документы, подтверждающие законность приобретения, не предоставил. Проведённая экспертиза подтвердила подлинность находок. Установлено, что 292 награды выпущены более 50 лет назад и относятся к категории культурных ценностей. Среди них медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За оборону Москвы», ордена «Красной Звезды», «Знак Почёта» и другие.

В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей), он может получить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в аэропорту Домодедово был задержан гражданин России, направлявшийся в ОАЭ. Его заподозрили в контрабанде из-за нескольких банок чёрной икры, найденных в его багаже. Парень объяснил, что якобы купил икру у знакомых и вёз её на свою свадьбу, а о таможенных правилах не знал.