Вёз на свадьбу: Летевшего в ОАЭ россиянина с контрабандной чёрной икрой задержали в Домодедово

В аэропорту Домодедово был задержан гражданин России, направлявшийся в ОАЭ. Подозрение в контрабанде возникло в связи с обнаружением у него нескольких банок чёрной икры, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

По данным ведомства, 22-летнего молодого человека остановили для проверки, когда он проходил через «зелёный коридор». При себе у него был чёрный пакет, в котором находилось семь банок с икрой общим весом более пяти килограммов. Парень объяснил, что купил икру у знакомых и вез её на свою свадьбу. Он также добавил, что не был осведомлён о таможенных правилах.