Вёз на свадьбу: Летевшего в ОАЭ россиянина с контрабандной чёрной икрой задержали в Домодедово

Летевшего в ОАЭ россиянина с контрабандной чёрной икрой задержали в Домодедово
Обложка © Пресс-служба Домодедовской таможни
В аэропорту Домодедово был задержан гражданин России, направлявшийся в ОАЭ. Подозрение в контрабанде возникло в связи с обнаружением у него нескольких банок чёрной икры, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.
По данным ведомства, 22-летнего молодого человека остановили для проверки, когда он проходил через «зелёный коридор». При себе у него был чёрный пакет, в котором находилось семь банок с икрой общим весом более пяти килограммов. Парень объяснил, что купил икру у знакомых и вез её на свою свадьбу. Он также добавил, что не был осведомлён о таможенных правилах.
Эксперты подтвердили, что изъятая икра принадлежит стерляди и осётра, общая стоимость которых превышает 340 тысяч рублей. Оба вида занесены в Красную книгу России как уязвимые и находящиеся под угрозой исчезновения. В связи с этим, действия пассажира квалифицированы как контрабанда стратегически важных ресурсов, за что предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.
Ранее Life.ru писал, что в аэропорту Домодедово задержали иностранца, пытавшегося вывезти почти 7 тысяч хвостов куницы в Израиль. Иностранного гражданина остановили на «зелёном» коридоре во время выборочного контроля. При досмотре его багажа инспекторы обнаружили вакуумные пакеты с меховыми изделиями.
