Премия «Жара»: Звёзды соберутся на главную музыкальную битву года 8 апреля в «Live Арене»

ANNA ASTI, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Ольга Бузова и десятки других звезд выступят 8 апреля на ежегодной премии «Жара Music Awards». Масштабное музыкальное событие пройдёт на сцене «Live Арены», собрав лучших исполнителей года по версии телезрителей. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе мероприятия.

Киркоров на фестивале в 2025 году. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой мероприятия

Девятая церемония вручения премии «Жара» — одно из самых ярких и ожидаемых событий в мире шоу-бизнеса. Награды вручат за выдающиеся музыкальные достижения по итогам 2025 года. Здесь не только чествуют признанных мастеров, но и открывают новые имена.

Ольга Бузова на прошлогоднем концерте. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой мероприятия

Организаторы обещают гостям невероятное шоу с использованием современных технологий, впечатляющих спецэффектов и продуманных режиссёрских приёмов. Особое внимание уделят красной дорожке — на время рассадки гостей она превратится в отдельное шоу со своей сценой, интерактивами и прямой трансляцией. Артисты готовятся к этому выходу за несколько месяцев, превращая каждый шаг в модное событие.

Двери «Live Арены» откроются в 18:00, начало концерта в 20:00. Для гостей зон «Премиум-бокс» и «Лаунж» предусмотрен кейтеринг: приветственный напиток, закуски и обслуживание официантов. Дополнительные заказы — по меню. Парковку лучше оплатить заранее на сайте: от 700 до 1000 рублей, при въезде — 1500 рублей.

