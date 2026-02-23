Премию BAFTA за лучший фильм получила картина «Битва за битвой»

Фильм «Битва за битвой» получил главную награду британской киноакадемии. Церемония прошла в Великобритании. Картина американского режиссёра Пола Томаса Андерсона победила в четырёх номинациях. Она получила награды за лучший фильм, адаптированный сценарий, операторскую работу и монтаж. Сам Андерсон также признан лучшим режиссёром.

В номинации «Лучший британский фильм» победила картина «Гамнет» режиссёра Хлои Чжао. Исполнительница главной роли Джесси Бакли получила приз за лучшую женскую роль. Награду за лучшую мужскую роль получил Роберт Арамайо за фильм «Я ругаюсь».

Фильм «Грешники» режиссёра Райана Куглера победил в двух категориях. Он отмечен за оригинальный сценарий и музыку. Церемония вручения премии BAFTA прошла в традиционном формате.

