Готовьтесь к скачку цен: Экономист назвал товары, которые подорожают уже к концу февраля

К концу февраля — началу марта заметный рост цен может затронуть строительные материалы, электроинструмент и климатическую технику. Такой прогноз в беседе с Life.ru озвучил экономист и социолог Дмитрий Алексеев.

По его словам, на рынке стройматериалов (цемент, арматура, пиломатериалы) давление на цены связано с плановой индексацией тарифов на транспортировку и энергоносители с начала года, а также с ужесточением требований к сертификации части импортных изоляционных и отделочных материалов. Как считает эксперт, это увеличивает издержки поставщиков и удлиняет сроки контроля.

По оценкам отраслевых ассоциаций, средняя цена квадратного метра черновой отделки может вырасти на 8–12 % уже к концу первого квартала. Дмитрий Алексеев Экономист

Отдельно Алексеев выделил профессиональный электроинструмент и бытовые кондиционеры. Он пояснил, что корректировка ввозных пошлин на отдельные категории электрооборудования с высокой долей электронных компонентов может затронуть шуруповёрты, перфораторы, сварочные аппараты и другую технику. Кроме того, вступившие в силу требования по энергоэффективности климатического оборудования могут повысить себестоимость моделей, особенно у брендов без локализованного производства.

«Совокупный рост цен в этих категориях может составить 6–10 % к марту, особенно на бренды, не имеющие локализованного производства в России», — уточнил собеседник Life.ru.

Сейчас в России на рынке недвижимости обострился дефицит ликвидного жилья. При этом сроки продажи многих квартир затягиваются. Такая парадоксальная ситуация стала влиять и на цены. Сколько будут стоить квартиры и дома с 1 марта? — разбирался Life.ru.