Стагнацию рынка похоронных услуг в РФ связали с окончанием пандемии ковида

В России фиксируется стагнация рынка ритуальных услуг, что аналитики связывают с окончанием ковидного всплеска. Об этом пишет «Коммерсант», изучив данные Росстата. И если в прошлом году похоронный рынок достиг 128,3 миллиарда рублей, то получается, что прирост составил всего 3,3% — а это минимальный показатель, начиная с 2021 года.

Эксперты издания рассказали, что в 2024 году рынок вырос на 7,7%, в 2023-м — на 11,5%, а в 2022-м — на 10,6%. Получается, что в прошлом году показатель даже не преодолел планку инфляции. На такие данные повлияло снижение числа умерших в сравнении с периодом ковидного всплеска. Теперь смертность опустилась к допандемийным значениям.

«Раньше рынок рос огромными темпами из-за пандемии, а сейчас смертность почти не растёт», — поделился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Ранее Life.ru писал, что зимние месяцы вносят свои суровые коррективы во многие сферы жизни, включая самые печальные события. Организация похорон в период сильных снегопадов и морозов сопряжена с целым рядом трудностей. Представители ритуальных служб подробно рассказали, с какими проблемами они сталкиваются и как это отражается на процессе прощания и его стоимости.