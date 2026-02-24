Производство сидра в РФ выросло на 7,5%, несмотря на нехватку сырья

В 2025 году производство натурального сидра из яблочного сока в России выросло на 7,54%, достигнув 527,13 тысячи декалитров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевую статистику.

При этом выпуск традиционного сидра увеличивается почти в четыре раза медленнее, чем вся категория слабоалкогольных напитков в целом. Там прирост составил 27,8% — до 13,47 миллиона декалитров. Основными драйверами стали плодоягодная продукция и слабоалкогольные коктейли, а доля классического сидра в общем объеме едва дотягивает до 4 процентов.

Главный тормоз для производителей — острейший дефицит сырья. Президент Союза производителей традиционного сидра Алексей Небольсин объяснил изданию, что индустрия страдает от частых неурожаев и отсутствия господдержки, подобной той, что получают виноделы. Ситуацию наглядно иллюстрирует рост цен: с 2018 года килограмм технического яблока подорожал с 3 до 24 рублей.

