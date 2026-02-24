Студентка РАНХиГС разбилась насмерть, упав с 8-го этажа общежития в Москве

На западе Москвы произошла трагедия — на проспекте Вернадского из окна общежития РАНХиГС выпала девушка. По информации источника РЕН ТВ, инцидент случился в одном из корпусов.

Тело 25-летней студентки обнаружили после того, как она сорвалась с восьмого этажа. Очевидцы вызвали экстренные службы, но спасти девушку не удалось — полученные травмы оказались смертельными.

«По предварительным данным, девушка выпала с восьмого этажа здания», — рассказал собеседник телеканала.

Обстоятельства случившегося выясняются. Официальные комментарии от администрации вуза и правоохранительных органов пока не поступали.