Студентка РАНХиГС разбилась насмерть, упав с 8-го этажа общежития в Москве
Обложка © Life.ru
На западе Москвы произошла трагедия — на проспекте Вернадского из окна общежития РАНХиГС выпала девушка. По информации источника РЕН ТВ, инцидент случился в одном из корпусов.
Тело 25-летней студентки обнаружили после того, как она сорвалась с восьмого этажа. Очевидцы вызвали экстренные службы, но спасти девушку не удалось — полученные травмы оказались смертельными.
«По предварительным данным, девушка выпала с восьмого этажа здания», — рассказал собеседник телеканала.
Обстоятельства случившегося выясняются. Официальные комментарии от администрации вуза и правоохранительных органов пока не поступали.
