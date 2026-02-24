«Это называется деменция»: Стало известно о состоянии здоровья 90-летнего русского Шерлока Холмса

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса, в 2025 году отметил своё 90-летие. Однако последние годы здоровье актёра вызывает серьёзные опасения. Его бывшая невестка Екатерина в интервью «Абзацу» рассказала о нынешнем состоянии артиста. По её словам, Ливанов всё ещё может ходить, и его регулярно посещают врачи на дому. Однако возраст даёт о себе знать: актёр страдает провалами в памяти.

«Что-то помнит, что-то не помнит. По-моему, это называется деменция. В молодости себя помнит, а последние годы — нет», — поделилась Екатерина.

Она также добавила, что Ливанов не помнит о съёмках фильма «Медный всадник» в 2019 году. Сейчас артист практически всё время проводит у телевизора и не выходит на улицу. Сын актёра Борис тоже подтвердил, что возраст и болезни берут своё.

Напомним, что в начале 2025 года состояние Василия Ливанова осложнилось. У артиста развилось поражение тканей межпозвоночных дисков, а позже была диагностирована анемия. При этом результаты его медицинских обследований тоже были далеки от нормы.