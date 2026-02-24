Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 09:40

«Это называется деменция»: Стало известно о состоянии здоровья 90-летнего русского Шерлока Холмса

Бывшая невестка Василия Ливанова рассказала о его проблемах с памятью

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса, в 2025 году отметил своё 90-летие. Однако последние годы здоровье актёра вызывает серьёзные опасения. Его бывшая невестка Екатерина в интервью «Абзацу» рассказала о нынешнем состоянии артиста. По её словам, Ливанов всё ещё может ходить, и его регулярно посещают врачи на дому. Однако возраст даёт о себе знать: актёр страдает провалами в памяти.

«Что-то помнит, что-то не помнит. По-моему, это называется деменция. В молодости себя помнит, а последние годы — нет», — поделилась Екатерина.

Она также добавила, что Ливанов не помнит о съёмках фильма «Медный всадник» в 2019 году. Сейчас артист практически всё время проводит у телевизора и не выходит на улицу. Сын актёра Борис тоже подтвердил, что возраст и болезни берут своё.

«Смотрит телевизор и не выходит на улицу»: Актёр Василий Ливанов начал терять память
«Смотрит телевизор и не выходит на улицу»: Актёр Василий Ливанов начал терять память

Напомним, что в начале 2025 года состояние Василия Ливанова осложнилось. У артиста развилось поражение тканей межпозвоночных дисков, а позже была диагностирована анемия. При этом результаты его медицинских обследований тоже были далеки от нормы.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar