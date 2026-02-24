МВД объявило в розыск по статье УК журналиста Трещанина* из «Медиазоны»**

В карточке указано, что журналист разыскивается по уголовной статье, однако детали — номер и квалификация статьи — пока не разглашаются.

Напомним, Трещанин* был включён в реестр иностранных агентов в ноябре прошлого года. В качестве обоснования Минюст тогда указал на его публичное осуждение СВО, а также на распространение недостоверных данных о работе российских органов власти. Кроме того, в сообщении ведомства отмечалось, что он участвовал в создании материалов других иноагентов. По имеющимся данным, в настоящий момент Трещанин* находится за границей.