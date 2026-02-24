Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 09:21

МВД объявило в розыск по статье УК журналиста Трещанина* из «Медиазоны»**

Обложка © VK / Дмитрий Трещанин

Обложка © VK / Дмитрий Трещанин

Министерство внутренних дел РФ официально внесло в базу розыска Дмитрия Трещанина*, редактора издания «Медиазона»**. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

В карточке указано, что журналист разыскивается по уголовной статье, однако детали — номер и квалификация статьи — пока не разглашаются.

Напомним, Трещанин* был включён в реестр иностранных агентов в ноябре прошлого года. В качестве обоснования Минюст тогда указал на его публичное осуждение СВО, а также на распространение недостоверных данных о работе российских органов власти. Кроме того, в сообщении ведомства отмечалось, что он участвовал в создании материалов других иноагентов. По имеющимся данным, в настоящий момент Трещанин* находится за границей.

Экс-издатель «Медиазоны»* Верзилов** вновь оштрафован за нарушение закона об иноагентах
Экс-издатель «Медиазоны»* Верзилов** вновь оштрафован за нарушение закона об иноагентах

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Включено в список СМИ-иностранных агентов.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar