МВД объявило в розыск по статье УК журналиста Трещанина* из «Медиазоны»**
Обложка © VK / Дмитрий Трещанин
Министерство внутренних дел РФ официально внесло в базу розыска Дмитрия Трещанина*, редактора издания «Медиазона»**. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.
В карточке указано, что журналист разыскивается по уголовной статье, однако детали — номер и квалификация статьи — пока не разглашаются.
Напомним, Трещанин* был включён в реестр иностранных агентов в ноябре прошлого года. В качестве обоснования Минюст тогда указал на его публичное осуждение СВО, а также на распространение недостоверных данных о работе российских органов власти. Кроме того, в сообщении ведомства отмечалось, что он участвовал в создании материалов других иноагентов. По имеющимся данным, в настоящий момент Трещанин* находится за границей.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
** Включено в список СМИ-иностранных агентов.