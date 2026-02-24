80% украинской территории по-прежнему не защищены средствами ПВО. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Скорее всего, эта очередная попытка киевского главаря вопросить у западных партнёров системы Patriot. Именно эти ЗРК являются основной системой ВСУ для перехвата российской баллистики.

О нехватке снарядов для ПВО ранее писали и западные СМИ. По данным FT, дефицит ракет-перехватчиков стал ключевой причиной успешных ударов по украинской энергетике зимой, потому что в январе пусковые установки Patriot стояли пустыми. Нехватка PAC-3, утверждает газета, привела к введению ЧП на Украине. В Воздушных силах ВСУ признавали эту проблему хронической, хотя Запад периодически поставляет ракеты.