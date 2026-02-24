Зеленский: 80% Украины всё ещё не прикрыты ПВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images
80% украинской территории по-прежнему не защищены средствами ПВО. Об этом заявил Владимир Зеленский.
Скорее всего, эта очередная попытка киевского главаря вопросить у западных партнёров системы Patriot. Именно эти ЗРК являются основной системой ВСУ для перехвата российской баллистики.
О нехватке снарядов для ПВО ранее писали и западные СМИ. По данным FT, дефицит ракет-перехватчиков стал ключевой причиной успешных ударов по украинской энергетике зимой, потому что в январе пусковые установки Patriot стояли пустыми. Нехватка PAC-3, утверждает газета, привела к введению ЧП на Украине. В Воздушных силах ВСУ признавали эту проблему хронической, хотя Запад периодически поставляет ракеты.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.