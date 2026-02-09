Дефицит ракет-перехватчиков стал ключевым фактором, позволившим российским ракетам успешно атаковать украинскую энергетику зимой. Financial Times указывает, что в январе пусковые установки ЗРК Patriot просто стояли пустыми.

Издание обратило внимание на дефицит ракет PAC-3 для украинских Patriot, представив это как фактор, усугубивший положение Киева. По данным газеты, нехватка ракет для перехвата сделала украинскую энергетику беззащитной перед российскими ударами в зимний период, что привело к введению чрезвычайного положения.

К слову, Юрий Игнат из Воздушных сил ВСУ ранее отмечал, что дефицит зенитных ракет является постоянной и ключевой проблемой для украинской ПВО. Тем не менее западные союзники периодически поставляют Киеву партии зенитных ракет для систем Patriot и NASAMS. В январе Украина получила такие ракеты и заключила соглашение с США о поставках РАС-3 для Patriot.

Несмотря на это, Зеленский продолжает активно запрашивать у Запада новые поставки. Например, в начале февраля Киев использовал 25 ракет РАС-3 для Patriot за одну ночь, при том, что США производят всего 55 таких ракет в месяц.