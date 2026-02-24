300 россиян застряли на Пхукете из-за поломки шасси, рейс Azur Air задержан на 33 часа

Около 300 российских туристов не могут вылететь с Пхукета из-за технической неисправности самолёта авиакомпании Azur Air. Как сообщает Telegram-канал SHOT, рейс в Минеральные Воды задержан на 33 часа.

Вылет должен был состояться 23 февраля в 21:45 по местному времени (17:45 мск), однако у Boeing 767-300 обнаружили проблемы со стойкой шасси. В авиакомпании уточнили, что отправление перенесено на 25 февраля, 6:40 по местному времени (2:40 мск). Пассажиры размещены в гостиницах, им предоставлены горячее питание и напитки.

Ранее мировой суд в Новосибирской области оштрафовал авиакомпанию «Сибирь» (бренд S7 Airlines) на 45 тысяч рублей за повторное нарушение правил перевозки пассажиров. Проверка была проведена после жалоб граждан. Установлено, что в июле и октябре прошлого года в аэропорту Толмачёво 12 пассажиров не попали на рейсы в Челябинск и Читу. Причина — овербукинг: на борт зарегистрировали транзитных пассажиров с других стыковочных рейсов, из-за чего мест не хватило.