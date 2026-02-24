Авиакомпанию S7 оштрафовали на 45 тысяч за повторный овербукинг

Мировой суд в Новосибирской области назначил штраф авиакомпании «Сибирь», работающей под брендом S7 Airlines, за повторное нарушение правил перевозки. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, сумма взыскания составила 45 тысяч рублей.

Проверка надзорного ведомства, инициированная после жалоб граждан, установила, что в июле и октябре прошлого года в аэропорту Толмачево 12 пассажирам отказали в посадке на рейсы в Челябинск и Читу. Причиной стало превышение числа доступных мест на борту — на эти рейсы зарегистрировали транзитных пассажиров с других стыковочных рейсов.

Кроме того, специалисты выявили ещё одно нарушение со стороны перевозчика. Авиакомпания не предоставила соседние кресла ребёнку в возрасте до 12 лет и сопровождавшему его пассажиру, которые летели из Санкт-Петербурга в Новосибирск.

«По инициативе транспортного прокурора мировой судья судебного участка № 2 судебного района города Оби Новосибирской области привлёк авиакомпанию к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершённое повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей», — сказано в заявлении.

