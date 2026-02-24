Владимир Путин
24 февраля, 10:00

Песков: Кремль не комментирует сообщения о переговорах по ядерному разоружению

Обложка © life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что в Женеве якобы прошли российско-американские переговоры по ограничению ядерных вооружений и новому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Мне пока нечего сказать по этому сюжету», — лаконично ответил представитель Кремля на вопросы журналистов.

Ранее в Reuters сообщили, что делегации России и Соединённых Штатов провели в понедельник в Женеве встречу, посвящённую обсуждению новой версии договора о ядерном сдерживании. Также там сообщили, что якобы во вторник США проведут аналогичные переговоры с Китаем. Стороны обсудят возможность заключения многостороннего соглашения по ядерному сдерживанию взамен истёкшего договора СНВ-3.

