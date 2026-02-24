Названы причины резкого повышения цен на услуги шиномонтажа

В начале 2026 года услуги шиномонтажа подорожали на 5–10 процентов, рассказал автоэксперт Роман Тимашов. Он напомнил, что большинство российских водителей вынуждены менять шины дважды в год, не считая плановой замены и ремонта после повреждений. Сами запчасти в счёте занимают небольшую долю — в основном это балансировочные грузы, монтажная паста и пакеты для хранения.

Однако стоимость услуг СТО действительно выросла. Среди причин можно выделить увеличение расходов сервисов: налоги, включая НДС, рост арендной платы, индексация зарплат, а также удорожание ремонта и обслуживания импортного оборудования.

«Часть клиентов устала от шума шипов и торопится установить красивые летние диски, кто-то ездит до середины мая, ожидая «последнего» снега. Как правило, заработать на резком спросе при весеннем шиномонтаже не удаётся, в отличие от осенне-зимнего периода», — отметил собеседник РИАМО.

Напомним, ранее россиян предупредили, что весной 2026 года услуги шиномонтажа подорожают на 10–15% по сравнению с прошлым годом. Повышение связано с необходимостью поддерживать зарплаты сотрудников и качество обслуживания на фоне инфляции, дефицита кадров и роста расходов на персонал, оборудование, коммунальные услуги и аренду.