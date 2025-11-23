Автолюбителям объяснили, как избежать штрафа за неправильную парковку у дома

Во избежание штрафов при парковке у дома необходимо строго соблюдать дорожные знаки и разметку, убедившись, что все колёса автомобиля находятся внутри обозначенной зоны, предупредила адвокат Полина Денисова в беседе с «Газетой.ru». Она подчеркнула, что игнорирование любого из элементов организации дорожного движения приводит к штрафу.

Особую осторожность следует проявлять при парковке на участках без асфальтового покрытия, поскольку даже повреждённые газоны считаются «зелёными зонами». Для автомобилей, оформленных на юридических лиц, риски многократно возрастают — штрафы за нарушения могут достигать полумиллиона рублей, что требует особого контроля со стороны организаций.

Эксперт рекомендовала всегда проверять статус оплаты в парковочных приложениях и использовать функцию корректировки времени окончания парковки. Отдельное внимание она советует уделять временным ограничениям, которые могут вводиться для уборки улиц, и регулярно отслеживать изменения в ПДД, поскольку несвоевременное ознакомление с новыми нормами не освобождает от ответственности.

В случаях необоснованного штрафа, особенно при технических ошибках систем фиксации, адвокат рекомендовала обращаться за юридической помощью для оспаривания наказания. По её словам, даже незначительные ошибки сотрудников ГИБДД могут стать основанием для отмены штрафа в судебном порядке.