Названо лучшее время года для сдачи на водительские права

Идеальным периодом для сдачи экзамена на водительские права является лето, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, отсутствие сложностей с погодными условиями делает этот сезон более предпочтительным для начинающих автолюбителей.

«Ни льда, ни снега, ни наледи. Поэтому, бесспорно, чем суше — тем лучше», — подчеркнул собеседник RT.

Помимо стандартного обучения, всем автолюбителям крайне важно пройти курсы контраварийной подготовки, рекомендовал эксперт. Он отметил, что специфика вождения зимой совершенно иная. Водителю необходимо почувствовать изменяющееся покрытие, поскольку машина управляется по-другому.

Даже опытным водителям перед зимним сезоном полезно потренироваться на закрытой площадке, чтобы заново почувствовать поведение автомобиля. Начинающим же автолюбителям нужно проявлять максимальную осторожность.