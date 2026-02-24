Владимир Путин
Козловский слетал в США на 6-летие дочери, которую бросил сразу после рождения

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danilakozlovsky

Российский актёр Данила Козловский съездил в США, где проживает его бывшая семья, чтобы поздравить дочь с 6-летием. Мать девочки Ольгу Зуеву он бросил вскоре после рождения ребёнка ради Оксаны Акиньшиной.

Судя по кадрам, Козловский покатался с дочкой, которую зовут Ода-Валентина, на горных лыжах, задул вместе с ней именинные свечи и съел торт.

В комментариях один из пользователей написал, что девочке повезло с папой. Но его тут же поправили, что отметив, что ей повезло с мамой, которая нашла в себе силы простить актёра и окружить малышку любовью, заменив ей полноценную семью.

Напомним, Козловский и Ольга Зуева познакомились в США и начали отношения в 2015 году. В 2020 году у них родилась дочка, которую назвали Ода-Валентина. Пара рассталась, когда девочке было всего восемь месяцев, так как Козловский перекинулся на Оксану Акиньшину. Пара какое-то время скрывала роман, но осенью 2025 года показала свой совместный отдых.

