Козловский слетал в США на 6-летие дочери, которую бросил сразу после рождения

Российский актёр Данила Козловский съездил в США, где проживает его бывшая семья, чтобы поздравить дочь с 6-летием. Мать девочки Ольгу Зуеву он бросил вскоре после рождения ребёнка ради Оксаны Акиньшиной.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danilakozlovsky

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danilakozlovsky

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danilakozlovsky

Судя по кадрам, Козловский покатался с дочкой, которую зовут Ода-Валентина, на горных лыжах, задул вместе с ней именинные свечи и съел торт.

В комментариях один из пользователей написал, что девочке повезло с папой. Но его тут же поправили, что отметив, что ей повезло с мамой, которая нашла в себе силы простить актёра и окружить малышку любовью, заменив ей полноценную семью.