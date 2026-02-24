Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 10:22

«Интимный момент»: Почему новоиспечённый отец Кирилл Туриченко скрывает имя малыша

Певец Кирилл Туриченко признался, что не мог поверить в беременность супруги

Кирилл Туриченко. Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Кирилл Туриченко. Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал, как узнал о беременности жены. По словам артиста, это случилось на дне рождения друга: они с Дашей вышли на улицу, где она показала ему тест. Хотя супруги готовились к этому событию, в первую минуту певец не мог поверить.

Самое удивительное, что именно в этот момент к ним подошла художница и предложила нарисовать их портрет. Теперь этот рисунок в рамке стоит дома у звезды. Собеседник Леди Mail также объяснил, почему до сих пор не раскрыл имя сына.

«Это интимный момент, который мы хотим сохранить для семьи. Мы приняли решение сразу же сообщить о рождении, так как знали, сколько людей — друзей и моих поклонников, ждали эту новость», — отметил музыкант.

Солист «Иванушек International» раскрыл секрет счастливого брака
Солист «Иванушек International» раскрыл секрет счастливого брака

Напомним, недавно Кирилл Туриченко впервые стал отцом. У 43-летнего артиста и его супруги Дарьи родился здоровый и крепкий сын. Певец лично поддерживал жену, находясь рядом с ней в родильной палате.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar