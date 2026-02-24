«Интимный момент»: Почему новоиспечённый отец Кирилл Туриченко скрывает имя малыша

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал, как узнал о беременности жены. По словам артиста, это случилось на дне рождения друга: они с Дашей вышли на улицу, где она показала ему тест. Хотя супруги готовились к этому событию, в первую минуту певец не мог поверить.

Самое удивительное, что именно в этот момент к ним подошла художница и предложила нарисовать их портрет. Теперь этот рисунок в рамке стоит дома у звезды. Собеседник Леди Mail также объяснил, почему до сих пор не раскрыл имя сына.

«Это интимный момент, который мы хотим сохранить для семьи. Мы приняли решение сразу же сообщить о рождении, так как знали, сколько людей — друзей и моих поклонников, ждали эту новость», — отметил музыкант.

Напомним, недавно Кирилл Туриченко впервые стал отцом. У 43-летнего артиста и его супруги Дарьи родился здоровый и крепкий сын. Певец лично поддерживал жену, находясь рядом с ней в родильной палате.