В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен водитель

В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате удара пострадал мирный житель, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, водитель самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 Белгорода. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Медики оказали ему помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль также получил повреждения.

Ранее беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал частное домовладение в селе Пушкарное Яковлевского округа. В результате удара пострадала мирная жительница. После детонации на территории участка загорелась надворная постройка. Ударной волной в жилом доме выбило окна и повредило фасад. Повреждения остекления и входных групп также зафиксированы в четырёх соседних домах.