Регион
24 февраля, 10:22

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен водитель

В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате удара пострадал мирный житель, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, водитель самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 Белгорода. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Медики оказали ему помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль также получил повреждения.

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Запорожской области
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Запорожской области

Ранее беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал частное домовладение в селе Пушкарное Яковлевского округа. В результате удара пострадала мирная жительница. После детонации на территории участка загорелась надворная постройка. Ударной волной в жилом доме выбило окна и повредило фасад. Повреждения остекления и входных групп также зафиксированы в четырёх соседних домах.

Николь Вербер
