Листерман: Олигархи с молодых моделей переключились на зрелых «милф» и «пум» 40-60 лет

Российский предприниматель Пётр Листерман заявил о новой тенденции в предпочтениях состоятельных мужчин. По его словам, среди олигархов и крупных бизнесменов растёт интерес к женщинам в возрасте от 40 до 60 лет, тогда как мода на 20-летних моделей постепенно уходит в прошлое.

Как отметил Листерман, зрелые женщины привлекают мужчин не только внешностью, но и жизненным опытом, самостоятельностью и умением выстраивать отношения.

«Последние 10 лет тенденция поменялась полностью, все хотят женщин 40-60 лет», — сказал он в интервью youtube-каналу Однако Monaco.

