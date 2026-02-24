Владимир Путин
24 февраля, 11:07

Листерман: Олигархи с молодых моделей переключились на зрелых «милф» и «пум» 40-60 лет

Обложка © Life.ru / ChaGPT

Российский предприниматель Пётр Листерман заявил о новой тенденции в предпочтениях состоятельных мужчин. По его словам, среди олигархов и крупных бизнесменов растёт интерес к женщинам в возрасте от 40 до 60 лет, тогда как мода на 20-летних моделей постепенно уходит в прошлое.

Как отметил Листерман, зрелые женщины привлекают мужчин не только внешностью, но и жизненным опытом, самостоятельностью и умением выстраивать отношения.

«Последние 10 лет тенденция поменялась полностью, все хотят женщин 40-60 лет», — сказал он в интервью youtube-каналу Однако Monaco.

В поисках точки G: Российские милфы стали массово делать уколы для оргазма
Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
