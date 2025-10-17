В поисках точки G: Российские милфы стали массово делать уколы для оргазма
Обложка © Кадр из фильма «Американский пирог: Все в сборе» режиссер Джон Харвитц и др., сценарист Джон Харвитц и др. / Kinopoisk
Специалисты в области косметологии отмечают рост спроса на интимную пластику среди женщин старше 40 лет. Речь идёт об аугментации точки G — процедуре, в ходе которой в зону повышенной чувствительности вводят гиалуроновую кислоту для придания объема. Об этом сообщает SHOT.
Как пояснили эксперты, с возрастом из-за стрессов и нарушения кровообращения чувствительность может снижаться, что затрудняет достижение оргазма. Целью процедуры является омоложение области и возвращение былых ощущений. Стоимость услуги варьируется от 10 до 30 тысяч рублей.
При этом специалисты предупреждают о возможных рисках. По их словам, из-за индивидуальных особенностей тканей может возникнуть как гиперчувствительность, так и её дальнейшее снижение, а также существует вероятность аллергической реакции.
