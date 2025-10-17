Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 06:21

В поисках точки G: Российские милфы стали массово делать уколы для оргазма

Обложка © Кадр из фильма «Американский пирог: Все в сборе» режиссер Джон Харвитц и др., сценарист Джон Харвитц и др. / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Американский пирог: Все в сборе» режиссер Джон Харвитц и др., сценарист Джон Харвитц и др. / Kinopoisk

Специалисты в области косметологии отмечают рост спроса на интимную пластику среди женщин старше 40 лет. Речь идёт об аугментации точки G — процедуре, в ходе которой в зону повышенной чувствительности вводят гиалуроновую кислоту для придания объема. Об этом сообщает SHOT.

Как пояснили эксперты, с возрастом из-за стрессов и нарушения кровообращения чувствительность может снижаться, что затрудняет достижение оргазма. Целью процедуры является омоложение области и возвращение былых ощущений. Стоимость услуги варьируется от 10 до 30 тысяч рублей.

При этом специалисты предупреждают о возможных рисках. По их словам, из-за индивидуальных особенностей тканей может возникнуть как гиперчувствительность, так и её дальнейшее снижение, а также существует вероятность аллергической реакции.

Ранее хирург объяснила, кому подойдёт мастопексия. Это одна из самых востребованных пластических операций.

От лифчика до корсета: Как мода управляла женским телом 500 лет и когда бюстгальтер стал удобным
От лифчика до корсета: Как мода управляла женским телом 500 лет и когда бюстгальтер стал удобным

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar