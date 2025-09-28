Подтяжка груди без имплантов: Хирург объяснила, кому подойдёт мастопексия

Мастопексия, или подтяжка груди, входит в число самых востребованных пластических операций, позволяя скорректировать птоз молочных желез без использования имплантов. Особенности процедуры и причины возникновения проблемы разъяснила пластический хирург сети клиник «Семейная» Александра Фролова.

Специалист отметила, что операция занимает второе место по популярности после установки эндопротезов. Ключевым преимуществом методики является применение собственных тканей пациентки, что особенно актуально для женщин, предпочитающих естественную аутоаугментацию.

«Под истинным опущением/птозом молочных желез понимают изменение положения соска на уровне или ниже инфрамаммарной складки. В литературе описано несколько методов мастопексии, и детальное обсуждение между пациенткой и хирургом имеет первостепенное значение при выборе оптимального варианта хирургического вмешательства», — пояснила врач.

Хирург уточнила, что птоз развивается при изменении объёма паренхимы молочной железы, которое не компенсируется поддерживающими связками и растянутой кожей. Среди основных причин она выделила возрастную потерю эластичности кожи, гравитационные изменения, последствия беременности и грудного вскармливания, а также резкие колебания веса.

К значимым факторам также относятся генетическая предрасположенность, курение, нарушение питания, гормональные изменения в период менопаузы и интенсивные физические нагрузки без необходимой поддержки. Врач добавила, что некоторые заболевания соединительной ткани также могут повышать риск развития птоза.

Среди абсолютных противопоказаний к проведению мастопексии Фролова в разговоре с «Вечерней Москвой» назвала активную онкологию молочной железы, острые инфекционные процессы, беременность и медицинские состояния, исключающие возможность безопасного проведения анестезии. Особое внимание она уделила необходимости оценки психологических мотивов пациентки, поскольку внешние факторы — такие как давление партнёра или дисморфофобия — часто приводят к низкому уровню удовлетворённости результатом операции.

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянки всё чаще стали прибегать к операции по уменьшению груди из-за дискомфорта. Зачастую их желание обусловлено желанием избавиться от головных болей, деформации позвоночника или исправить осанку.