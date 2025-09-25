Интервидение
25 сентября, 07:23

«Сделаем звезду»: Профессор объяснил, когда нужно бежать от пластического хирурга

Профессор Алексанян: Нереалистичные обещания хирурга должны насторожить пациента

Обложка © freepik

Если пластический хирург на первой консультации спешит, перебивает и больше говорит о своих успехах, чем о потребностях пациента, значит клиенту стоит насторожиться. Об этом предупредил главврач, профессор Тигран Алексанян.

По его словам, добросовестный медик должен уделить время глубокому общению, чтобы понять причины недовольства внешностью и ожидания пациента. Вторым тревожным сигналом специалист назвал обещания нереалистичных результатов, противоречащих анатомическим особенностям.

«Откровенные обещания «сделать из вас звезду», гарантирование идеальных результатов, которые противоречат здравому смыслу и анатомическим особенностям, должны вызвать серьёзные подозрения», — подчеркнул собеседник RuNews24.ru.

Не менее важно, по его словам, чтобы хирург подробно обсуждал возможные риски и осложнения — их замалчивание свидетельствует о непрофессионализме. Кроме того, давление на пациента с целью немедленного принятия решения об операции, а также отказ под разными предлогами демонстрировать портфолио с результатами работ «до» и «после» должны стать поводом для поиска другого пластического хирурга.

Ранее Life.ru сообщал, что в Дагестане хирургов могут обязать отговаривать женщин от пластики груди. Тем временем высокие девушки начали массово укорачивать ноги ради мужчин. Кроме того, россиянки стали уменьшать грудь из-за головной боли.

