Высокие девушки начали массово укорачивать ноги ради мужчин

В Стамбуле набирает популярность радикальная хирургическая операция по уменьшению длины ног среди женщин, желающих повысить свои шансы в поиске партнёра. О этом необычном тренде рассказало издание Vice.

В ходе процедуры хирурги выполняют разрез бедренной или большеберцовой кости, удаляя её часть, после чего фиксируют конечность металлическим стержнем. В результате верхняя часть ноги становится короче на 5,5 сантиметра, а нижняя — на 3 сантиметра, что в одном из случаев позволило снизить общий рост пациентки со 172 до 167 сантиметров. По словам девушек, они идут на этот шаг из-за уверенности, что высокий рост серьёзно осложняет их личную жизнь.

Они рассчитывают, что став ниже, смогут найти мужчину, рядом с которым будут чувствовать себя комфортно. При этом эксперты отмечают отсутствие каких-либо данных о возможных отдалённых последствиях такой операции и её реальном влиянии на успех в отношениях. Медики предупреждают, что вмешательство является крайне серьёзным и требует длительного периода восстановления.

Специалисты также указывают, что подобные изменения тела ради социальной адаптации порождают сложные этические и психологические дилеммы. Отдельные психологи полагают, что такие решения продиктованы давлением общественных стереотипов о внешности и роли партнёрства.