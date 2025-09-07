В Дагестане хирургов могут обязать отговаривать женщин от пластики груди
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com
Власти Дагестана рассматривают возможность обязать пластических хирургов проводить разъяснительные беседы с пациентками о недопустимости увеличения груди и других операций, запрещённых нормами ислама. С соответствующей инициативой выступили представители духовенства и общественники республики, сообщает Mash.
По информации канала, религиозные деятели настаивают, чтобы врачи на консультациях напоминали женщинам о том, что мусульманкам не следует изменять своё тело. Под предлагаемый запрет попадают не только установка имплантов, но и безоперационная подтяжка, ринопластика, липофилинг и блефаропластика для создания так называемых лисьих глазок.
Причиной для такой инициативы стал стремительный рост популярности пластической хирургии среди местных жительниц, которая за последние пять лет превратила регион в неофициальный центр индустрии красоты. Чтобы компенсировать возможные финансовые потери от снижения спроса внутри республики, эксперты предлагают сделать ставку на развитие бьюти-туризма и привлечение пациенток из других регионов и стран.
Ранее пластический хирург Никита Молотков предупредил, что импланты иногда приходится извлекать по медицинским показаниям или из-за изменения эстетических предпочтений. По его мнению, это может быть вызвано низкой удовлетворенностью итогом операции, инволюционными изменениями грудных желез после рождения ребёнка, а также вероятностью развития осложнений.