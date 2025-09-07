В Дагестане хирургов могут обязать отговаривать женщин от пластики груди

Власти Дагестана рассматривают возможность обязать пластических хирургов проводить разъяснительные беседы с пациентками о недопустимости увеличения груди и других операций, запрещённых нормами ислама. С соответствующей инициативой выступили представители духовенства и общественники республики, сообщает Mash.

По информации канала, религиозные деятели настаивают, чтобы врачи на консультациях напоминали женщинам о том, что мусульманкам не следует изменять своё тело. Под предлагаемый запрет попадают не только установка имплантов, но и безоперационная подтяжка, ринопластика, липофилинг и блефаропластика для создания так называемых лисьих глазок.

Причиной для такой инициативы стал стремительный рост популярности пластической хирургии среди местных жительниц, которая за последние пять лет превратила регион в неофициальный центр индустрии красоты. Чтобы компенсировать возможные финансовые потери от снижения спроса внутри республики, эксперты предлагают сделать ставку на развитие бьюти-туризма и привлечение пациенток из других регионов и стран.