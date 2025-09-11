Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 13:55

Пластический хирург оценил внешность Пугачёвой и раскрыл, сколько подтяжек она сделала

Хирург Андриевский заметил у Пугачёвой следы множества подтяжек

Интервью Пугачёвой. Фото © YouTube / Скажи Гордеевой*

Интервью Пугачёвой. Фото © YouTube / Скажи Гордеевой*

Внешность Аллы Пугачёвой изменилась после многочисленных пластических вмешательств, что привело к неоднозначным результатам. О том, какие операции и процедуры делала Примадонна, в беседе с Life.ru рассказал пластический хирург Андрей Андриевский. Он оценил внешность звезды по свежему интервью, которое Алла Борисовна дала впервые с момента отъезда из России.

Судя по последним кадрам, Алла Борисовна прибегала к целому комплексу процедур. Это, скорее всего, круговая подтяжка лица с элементами нижней блефаропластики и инъекционная коррекция подбородочной зоны. В её возрасте такие вмешательства дают неоднозначные результаты: ткани теряют упругость, регенерация замедляется, поэтому рубцы и изменение контуров лица становятся более заметными.

Андрей Андриевский

Пластический хирург

Судя по последним кадрам, Алла Борисовна прибегала к целому комплексу процедур. Это, скорее всего, круговая подтяжка лица с элементами нижней блефаропластики и инъекционная коррекция подбородочной зоны. В её возрасте такие вмешательства дают неоднозначные результаты: ткани теряют упругость, регенерация замедляется, поэтому рубцы и изменение контуров лица становятся более заметными.
Судя по последним кадрам, Алла Борисовна прибегала к целому комплексу процедур. Это, скорее всего, круговая подтяжка лица с элементами нижней блефаропластики и инъекционная коррекция подбородочной зоны. В её возрасте такие вмешательства дают неоднозначные результаты: ткани теряют упругость, регенерация замедляется, поэтому рубцы и изменение контуров лица становятся более заметными.

Собеседник Life.ru подчеркнул, что часть шрамов певица, вероятно, скрывает волосами — это обычная практика. Особое внимание, по его словам, привлекает нижняя треть лица, где вмешательства могли повлиять на естественность мимики. Эксперт также обратил внимание на слегка растянутые мочки ушей — типичный признак повторных подтяжек.

В первом после эмиграции интервью Пугачёвой сквозят обида, печаль и страх: Анализ профайлера
В первом после эмиграции интервью Пугачёвой сквозят обида, печаль и страх: Анализ профайлера

Андриевский добавил, что подобные изменения не обязательно связаны с ошибкой хирурга. Чаще всего они объясняются возрастными особенностями и стремлением поддерживать привычный облик, тогда как щадящие методики нередко дают более гармоничный результат.

«Наговорили столько»: Бородин пригрозил Пугачёвой и Галкину* уголовным кодексом
«Наговорили столько»: Бородин пригрозил Пугачёвой и Галкину* уголовным кодексом

Напомним, Алла Пугачёва объявила об отъезде из России 10 октября 2022 года, три года артистка отмалчивалась, не отвечая ни на какие вопросы. Но 10 сентября тишина прервалась — и Примадонна дала первое после эмиграции интервью. Профайлер специально для Life.ru проанализировал эмоции и жесты Примадонны, раскрыв, была ли артистка искренна с поклонниками.

* Включена в перечень иностранных агентов Минюста РФ.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Алла Пугачёва
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar