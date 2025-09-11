Пластический хирург оценил внешность Пугачёвой и раскрыл, сколько подтяжек она сделала

Внешность Аллы Пугачёвой изменилась после многочисленных пластических вмешательств, что привело к неоднозначным результатам. О том, какие операции и процедуры делала Примадонна, в беседе с Life.ru рассказал пластический хирург Андрей Андриевский. Он оценил внешность звезды по свежему интервью, которое Алла Борисовна дала впервые с момента отъезда из России.

Судя по последним кадрам, Алла Борисовна прибегала к целому комплексу процедур. Это, скорее всего, круговая подтяжка лица с элементами нижней блефаропластики и инъекционная коррекция подбородочной зоны. В её возрасте такие вмешательства дают неоднозначные результаты: ткани теряют упругость, регенерация замедляется, поэтому рубцы и изменение контуров лица становятся более заметными. Андрей Андриевский Пластический хирург

Собеседник Life.ru подчеркнул, что часть шрамов певица, вероятно, скрывает волосами — это обычная практика. Особое внимание, по его словам, привлекает нижняя треть лица, где вмешательства могли повлиять на естественность мимики. Эксперт также обратил внимание на слегка растянутые мочки ушей — типичный признак повторных подтяжек.

Андриевский добавил, что подобные изменения не обязательно связаны с ошибкой хирурга. Чаще всего они объясняются возрастными особенностями и стремлением поддерживать привычный облик, тогда как щадящие методики нередко дают более гармоничный результат.

Напомним, Алла Пугачёва объявила об отъезде из России 10 октября 2022 года, три года артистка отмалчивалась, не отвечая ни на какие вопросы. Но 10 сентября тишина прервалась — и Примадонна дала первое после эмиграции интервью. Профайлер специально для Life.ru проанализировал эмоции и жесты Примадонны, раскрыв, была ли артистка искренна с поклонниками.