«Иконка в подвале» стоит свободы: Юрист объяснил, когда грозит арест за логотипы Instagram* и Facebook*

Демонстрация логотипов Instagram* или Facebook*, как и ссылка на эти соцсети, может считаться демонстрацией экстремистской символики по современному российскому законодательству. Об этом в разговоре с Life.ru рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев клуб» Илья Русяев, комментируя ситуацию с гендиректором проекта «Гулаг-инфо» Денисом Солдатовым, получившим 15 суток административного ареста за размещение у себя на сайте значка запрещённой в России соцсети.

Звучит неожиданно, но юридически всё выстраивается в цепочку. Дело в том, что в 2022 году Тверской районный суд Москвы запретил деятельность Meta Platforms Inc.** по реализации продуктов Facebook* и Instagram* на территории России по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Meta** включена в перечень экстремистских организаций Минюста. Отсюда правоприменительная логика: логотипы Instagram* и Facebook* рассматриваются как символика экстремистской организации, а их публичное размещение может квалифицироваться по статье 20.3 КоАП Илья Русяев Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев клуб»

Санкция для граждан по этой статье предусматривает штраф или административный арест до 15 суток. Юрист обратил внимание на примечание к статье: если символика используется для формирования негативного отношения к экстремизму, то состав правонарушения отсутствует. Однако, по его словам, на это исключение сложно опереться, так как обычные иконки-ссылки «поделиться в соцсети» в футере сайта выглядят как нейтральное или даже рекламное использование. Он также пояснил, что последующее удаление логотипа и закрытие сайта не снимают ответственности, поскольку состав правонарушения считается оконченным в момент публичного размещения. Удаление символики суд может учесть лишь как смягчающее обстоятельство, но не как основание для прекращения дела.

«Чтобы снизить риск, стоит убрать с публичных ресурсов графические логотипы Instagram*, Facebook* и Meta**. Если нужно указать канал связи, лучше использовать текст без фирменного знака. Организациям имеет смысл провести ревизию шаблонов сайта, футеров, виджетов, автоподвалов CMS и старых макетов полиграфии, именно там чаще всего остаются забытые иконки», — посоветовал наш собеседник.

Напомним, сегодня стало известно, что Мещанский районный суд назначил 15 суток административного ареста гендиректору проекта «Гулаг-инфо» Денису Солдатову. Поводом стала публикация на сайте ссылок с логотипами соцсети Instagram*. Дело квалифицировано по статье о демонстрации запрещённой символики. Солдатов пояснил, что ссылки удалены, а сайт закрыт, однако суд счёл это не отменяющим факт правонарушения.

