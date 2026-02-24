Пользователей цифровых сервисов предупредили о важных изменениях с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу закон, защищающий пользователей от несанкционированных списаний по картам, даже если они ранее были привязаны к аккаунту, напомнила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Ольга Чирикова. По её словам, теперь продавцы подписок не смогут использовать банковские реквизиты, если пользователь отказался их сохранять или отвязал карту.

Любые автоматические списания должны немедленно прекращаться. Изменения внесены в закон «О защите прав потребителей»: теперь отказ от использования карты можно оформить электронно, без бумажных заявлений и звонков в поддержку. Пользователь по-прежнему должен контролировать свои подписки и отключать их нужно в аккаунте магазина.

Закон устраняет самую проблемную лазейку для автоплатежей, но не снимает с человека ответственность за проверку активных подписок. Чтобы точно избежать списаний, нужно отвязать карту, удалить сохранённые реквизиты и убедиться, что подписка отключена.

«Любые попытки списания после этого будут нарушением закона, и денежные средства можно будет вернуть», — заключила собеседница RT.

Ранее россиянам назвали 5 нововведений, которые повлияют на финансы с 1 марта. В частности, закон запретит стриминговым платформам, виртуальным кинотеатрам, образовательным порталам и прочим сервисам списывать ежемесячную оплаты за подписку без предупреждения клиента.