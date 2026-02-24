Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
24 февраля, 10:43

ПВО за сутки уничтожила над Россией 380 дронов и шесть авиабомб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Министерство обороны России опубликовало свежие данные о работе противовоздушной обороны за минувшие сутки. Согласно сводке, российским военным удалось перехватить и уничтожить 380 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 6 авиабомб.

«Средствами ПВО сбито шесть управляемых авиационных бомб, шесть снарядов реактивной системы залпового огня и 380 БПЛА самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Запорожской области
Ранее беспилотник ВСУ атаковал частное домовладение в селе Пушкарное Яковлевского округа. В результате атаки пострадала местная жительница. После взрыва на участке загорелась хозяйственная постройка. В жилом доме выбило окна и повредило фасад. Также зафиксированы повреждения стёкол и входных групп в четырёх соседних домах.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

