Министерство обороны России опубликовало свежие данные о работе противовоздушной обороны за минувшие сутки. Согласно сводке, российским военным удалось перехватить и уничтожить 380 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 6 авиабомб.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал частное домовладение в селе Пушкарное Яковлевского округа. В результате атаки пострадала местная жительница. После взрыва на участке загорелась хозяйственная постройка. В жилом доме выбило окна и повредило фасад. Также зафиксированы повреждения стёкол и входных групп в четырёх соседних домах.