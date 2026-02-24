MWM: Су-34 стал первым в мире и самым дальнобойным межконтинентальным самолётом
Россия первой в мире создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик. С таким утверждением выступило авторитетное западное издание Military Watch Magazine (MWM), посвятившее материал самолёту Су-34.
По мнению аналитиков журнала, российский ударный истребитель является самым дальнобойным тактическим боевым самолётом в мире.
«Это обеспечивает оперативную гибкость для широкого спектра задач, от длительного барражирования до миссий глубокого проникновения», — говорится в публикации.
Ключевую роль в достижении таких характеристик играют три подвесных внешних топливных бака ПТБ-3000. Они позволяют Су-34 иметь фактически межконтинентальную дальность. Издание оценивает, что без дозаправки самолёт способен преодолеть около 8000 километров — например, совершить перелёт из Москвы в Вашингтон.
Впрочем, в MWM уточняют, что эта цифра рассчитана для оптимального профиля полёта без маневрирования и без боевой нагрузки, что значительно увеличило бы расход топлива. Эксперты также отмечают, что потенциал Су-34 далеко не исчерпан и может быть серьёзно усилен за счёт новых ракет и модернизированной двигательной установки.
