MWM: Су-34 стал первым в мире и самым дальнобойным межконтинентальным самолётом

Ключевую роль в достижении таких характеристик играют три подвесных внешних топливных бака ПТБ-3000. Они позволяют Су-34 иметь фактически межконтинентальную дальность. Издание оценивает, что без дозаправки самолёт способен преодолеть около 8000 километров — например, совершить перелёт из Москвы в Вашингтон.

Впрочем, в MWM уточняют, что эта цифра рассчитана для оптимального профиля полёта без маневрирования и без боевой нагрузки, что значительно увеличило бы расход топлива. Эксперты также отмечают, что потенциал Су-34 далеко не исчерпан и может быть серьёзно усилен за счёт новых ракет и модернизированной двигательной установки.