Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 11:21

MWM: Су-34 стал первым в мире и самым дальнобойным межконтинентальным самолётом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Россия первой в мире создала межконтинентальный истребитель-бомбардировщик. С таким утверждением выступило авторитетное западное издание Military Watch Magazine (MWM), посвятившее материал самолёту Су-34.

По мнению аналитиков журнала, российский ударный истребитель является самым дальнобойным тактическим боевым самолётом в мире.

«Это обеспечивает оперативную гибкость для широкого спектра задач, от длительного барражирования до миссий глубокого проникновения», — говорится в публикации.

Ключевую роль в достижении таких характеристик играют три подвесных внешних топливных бака ПТБ-3000. Они позволяют Су-34 иметь фактически межконтинентальную дальность. Издание оценивает, что без дозаправки самолёт способен преодолеть около 8000 километров — например, совершить перелёт из Москвы в Вашингтон.

Впрочем, в MWM уточняют, что эта цифра рассчитана для оптимального профиля полёта без маневрирования и без боевой нагрузки, что значительно увеличило бы расход топлива. Эксперты также отмечают, что потенциал Су-34 далеко не исчерпан и может быть серьёзно усилен за счёт новых ракет и модернизированной двигательной установки.

Русских асов на Су-34 сняли во время сброса авиабомб на логово ВСУ с бронетехникой
Русских асов на Су-34 сняли во время сброса авиабомб на логово ВСУ с бронетехникой

Ранее MWM опубликовало материал, в котором высоко оценило возможности обновлённого российского истребителя Су-57. По мнению экспертов, он значительно превосходит западных конкурентов по ряду ключевых параметров.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar