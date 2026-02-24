Владимир Путин
24 февраля, 11:22

Сбежавший в США журналист Кучер* пожаловался на слишком низкие доходы

Станислав Кучер*. Обложка © Wikipedia / Kremlin.ru

Журналист Станислав Кучер*, покинувший Россию и обосновавшийся в США, признался, что его нынешний доход оставляет желать лучшего. Об этом он рассказал во время трансляции, запись которой доступна на YouTube.

«Он у меня сейчас ниже среднего в штате Нью-Йорк уж точно», — заявил журналист, комментируя уровень своего заработка.

По словам Кучера*, раньше он зарабатывал больше. Снижение доходов журналист объяснил тем, что полностью погрузился в развитие собственного YouTube-канала, и это пока не приносит желаемых финансовых результатов.

Ранее Кучер* объяснил, почему переехал в США. Журналист уверяет, что это не связано с политикой.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Владимир Озеров
