Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 12:49

«Всю жизнь хотел»: Уехавший в США журналист Кучер* объяснил эмиграцию

Уехавший в США журналист Кучер* объяснил эмиграцию

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Журналист Станислав Кучер* рассказал, почему выбрал жизнь в США. В трансляции на YouTube он подчеркнул, что переезд в 2019 году не был политическим шагом. По словам Кучера*, решение было продиктовано давним желанием пожить в Америке.

«Уехал я не потому, что эмигрировал куда-то, а просто потому, что всю жизнь очень хотел в Америке пожить. (...) Я львиную долю жизни по Америке путешествовал, очень много чего видел, с кем встречался, но никогда не жил», — сказал Кучер*.

ВС РФ признал террористической организацией польский «Съезд народных депутатов»*
ВС РФ признал террористической организацией польский «Съезд народных депутатов»*

Ранее Life.ru писал, что Станислав Кучер* опроверг информацию о наличии иностранного финансирования своей деятельности. Он подчеркнул, что за его работой не стоят какие-либо крупные спонсоры. При этом журналист признал, что действительно получал предложения о материальной помощи от некоторых бизнесменов, но сознательно отказался.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Журналисты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar