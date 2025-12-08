«Всю жизнь хотел»: Уехавший в США журналист Кучер* объяснил эмиграцию

Журналист Станислав Кучер* рассказал, почему выбрал жизнь в США. В трансляции на YouTube он подчеркнул, что переезд в 2019 году не был политическим шагом. По словам Кучера*, решение было продиктовано давним желанием пожить в Америке.

«Уехал я не потому, что эмигрировал куда-то, а просто потому, что всю жизнь очень хотел в Америке пожить. (...) Я львиную долю жизни по Америке путешествовал, очень много чего видел, с кем встречался, но никогда не жил», — сказал Кучер*.

Ранее Life.ru писал, что Станислав Кучер* опроверг информацию о наличии иностранного финансирования своей деятельности. Он подчеркнул, что за его работой не стоят какие-либо крупные спонсоры. При этом журналист признал, что действительно получал предложения о материальной помощи от некоторых бизнесменов, но сознательно отказался.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.